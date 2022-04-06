Благо твори: Сбор на лечение и реабилитацию

Виноградова Екатерина Вячеславовна

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Диагноз: Спинальная мышечная атрофия 2 типа (делеция экзона 7 гена SMN1, 2 копии гена SMN2)



Лечение, покупка медицинского оборудования и реабилитация.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 113 – г.Кобрин, ул.Суворова, 27; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

– белорусские рубли – транзитный счёт BY42AKBB38193821000290000000 на благотворительный счёт BY34AKBB31340000206931120113 в центре банковских услуг 113/Операционная служба, бессрочный

– евро – транзитный счёт BY42AKBB38193821000290000000 на благотворительный счёт BY86AKBB31340000206961120113 в центре банковских услуг 113/Операционная служба, бессрочный

– доллары США – транзитный счёт BY42AKBB38193821000290000000 на благотворительный счёт BY19AKBB31340000206941120113 в центре банковских услуг 113/Операционная служба, бессрочный

– российские рубли – транзитный счёт BY42AKBB38193821000290000000 на благотворительный счёт BY04AKBB31340000206951120113 в центре банковских услуг 113/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет на имя Виноградова Вячеслава Николаевича для лечения, покупки мед.оборудования и реабилитации дочери Виноградовой Екатерины Вячеславовны

Дополнительная информация о получателе средств: дом. телефон:+375164253156; МТС +375295326998

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.

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