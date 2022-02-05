Драники любят, наверное, все! Готовятся они просто, но все же, чтобы получить аппетитные, хрустящие оладьи, необходимо соблюдать некоторые тонкости. Портал edimdoma.ru поделился секретами приготовления вкуснейших картофельных драников.
- Не берите для приготовления драников молодой картофель, иначе оладьи могут расползтись или пригореть.
- Для связки ингредиентов в натертый картофель добавляют яйца и крахмал. При этом на 1 кг корнеплодов хватит 2-х яиц или 1-2 ст. л. крахмала. Не добавляйте больше яиц – это сделает драники слишком плотными.
- Измельчать картофель для оладий можно на терке, в блендере или при помощи мясорубки. Натрите половину картофеля мелко, а половину – крупно. Так драники лучше сохранят форму.
- Большое количество муки портит вкус блюда, оладьи становятся «резиновыми». Если картофельная масса получилась жидкой, откиньте ее на сито, пусть жидкость стечет. Если процеживать не хочется, вместо муки добавьте манку – она впитает лишнюю жидкость и сделает драники сочными, нежными и пышными. На 1 кг картофеля – 1-2 ст. л. муки или 3-4 ст. л. манной крупы.
- Приправы – одна из тонкостей приготовления драников. Вместе с картофелем в блендере перетирают лук – он не дает массе потемнеть. Также добавляют соль, черный перец, чеснок, сушеные травы.
- Жарьте драники только на раскаленной сковороде, растительного масла должно быть много. Иначе оладьи превратятся в котлеты из отварного картофеля.
Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы стек ненужный жир. Подавайте со сметаной, майонезом, грибным соусом.