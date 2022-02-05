Подробно о накопительной пенсии

Начальник Лельчицкого районного сектора Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Валентина Дашкевич рассказала о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии.

— Указом Президента Республики Беларусь от 27. 09. 2021 № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии. Кто имеет право участвовать в этом страховании?

— Право участвовать в новом страховании предоставляется работникам, за которых их работодателями уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее — бюджет фонда).

— Как вступить в новую программу и каков размер этого взноса?

— Не позднее чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста можно вступать в новую программу. Работник, желающий участвовать в страховании, с 1 ок-тября 2022 г. сможет уплачивать дополнительный взнос на накопительную пенсию. Размер этого взноса (в процентах от фактической заработной платы) он выбирает сам. Максимальный размер дополнительного взноса работника — 10%. Тариф можно менять, но не чаще одного раза в год. В случае участия работника в данной программе работодатель обязан будет уплатить дополнительный взнос на накопительную пенсию соразмерно тарифу взноса работника, но не более трёх процентных пунктов.

— Приведите пожалуйста примеры.

— Например, работник выбирает взнос на накопительную пенсию в размере 1% от заработной платы. В этом случае ещё 1% доплатит его работодатель. В общей сложности в добровольные пенсионные накопления этого работника поступит взнос в размере 2% от его фактической зарплаты. При трёхпроцентном взносе работника работодатель доплатит уже 3%. В пенсионные накопления работника поступят 6% от его заработной платы. 5% платит работник, ещё 3% платит работодатель и так далее. Максимально возможный общий взнос работника и работодателя в новой программе составляет 13%, а именно, 10% взнос работника плюс 3% взнос работодателя.

— В какие сроки можно приостановить участие в программе?

— В любой момент, затем вернуться к уплате дополнительных взносов. При этом общий взнос работодателя на социальное (пенсионное) страхование не увеличится. Для него будет соразмерно уменьшен тариф обязательного двадцативосьмипроцентного страхового взноса на пенсионное страхование.

— Какое страховое предприятие будет осуществлять страхование?

— Осуществляться добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии будет республиканским унитарным страховым предприятием «Стравита».Работники, желающие формировать дополнительную накопительную пенсию, смогут с 1 октября 2022 года подавать заявление и заключать договор непосредственно у страховщика или в электронном виде через официальный сайт РУСП «Стравита».По заявлению работника дополнительные взносы на накопительную пенсию будут ежемесячно перечисляться работодателем.

— В связи с уплатой взносов на дополнительную накопительную пенсию работнику предоставляются какие-либо льготы?

— Да, это льгота по подоходному налогу в части уплаченных страховых взносов на будущую накопительную пенсию. Дополнительные накопительные пенсии будут освобождаться от подоходного налога. Предусматривается возможность наследования накопительной пенсии. При достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщиком работнику ежемесячно будет выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение пяти или десяти лет, срок выбирает гражданин.

Указом утверждено Положение, детально регламентирующее порядок и условия осуществления добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, включая права и обязанности работника и страховщика. Данный Указ вступает в силу 1 октября 2022 года. Вступление работника в новую программу никак не отразится на его трудовой пенсии. Её размер будет определяться по тем же правилам, что и у работников, не участвующих в добровольном страховании, исходя из показателей стажа и заработка до обращения за пенсией.

Беседовала Анна ЮШКЕВИЧ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.