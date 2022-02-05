Без визы или с рисунком в паспорте

Пересечение границы по недействительным документам, отсутствие визы или истечение её срока действия — с такой категорией нарушений чаще всего сталкивались специалисты пограничного контроля нашей страны в октябре-декабре минувшего года.

Около ста граждан пытались пересечь границу по недействительным документам. Чаще всего встречались случаи выявления на границе повреждённых паспортов: были порваны или изрисованы страницы, размыты печати и фото. Имели место и нарушения, связанные с окончанием срока действия документа.

Сотрудники пограничного контроля напоминают гражданам Украины о том, что с ID-картой (внутренним паспортом) пересекать границу запрещено, нужен заграничный паспорт.

За вышеперечисленные нарушения режима границы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин с депортацией или без неё.

Чтобы избежать проблем на границе, гражданам необходимо следить за сроком действия паспорта; в случае смены фамилии — менять паспорт (со старой фамилией документ действителен в течение месяца); проверять паспорт на наличие повреждений, пятен и посторонних записей. Их там быть не должно. Не пытайтесь восстановить испорченный документ самостоятельно. Существует только одно решение проблемы — такой документ необходимо заменить.

Чтобы получить информацию о порядке въезда в определённую страну (необходимость получения визы, наличия медицинской страховки), обратитесь в дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранного государства, которое вы планируете посетить.

Информацию о наличии сведений о себе в банке данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено, может предоставить районный орган внутренних дел.

Юлия ХУК.

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