Об изменениях и дополнениях норм трудового кодекса Республики Беларусь, вступивших в силу с 30 июня 2021 года, корреспонденту газеты «СЖ» рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Лельчицкого райисполкома Алла Митько.

28 мая 2021 г. принят Закон Республики Беларусь №114-З «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» (далее — Закон), которым внесены изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь от 05. 01. 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности».

Нормами Закона обеспечено дополнительное регулирование вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности работников, а также их отстранения от работы за невыполнение надлежащим образом своих трудовых обязанностей.

В части вопросов дисциплинарной ответственности, пункт 7 статьи 42 Трудового кодекса дополняется новыми основаниями увольнения по инициативе нанимателя:

отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнения трудовых обязанностей;

принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;

участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично)без уважительных причин.

Статья 47 Трудового кодекса дополнена новым основанием увольнения за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.

В рамках корректировки статьи 49 Трудового кодекса расширены полномочия нанимателя для отстранения работника от работы. В частности, наниматель получил право отстранять работника от работы в случаях, когда он призывает других работников к прекращению работы без уважительных причин.

Внесены изменения в статью 199 Трудового кодекса, согласно которым нанимателю предоставлено право применять к работнику дисциплинарное взыскание, в том числе и в тех случаях, когда невозможно получение от работника объяснения по поводу совершённого дисциплинарного проступка.

В части корректировки отдельных нормативных предписаний в отношении забастовок статья 388 Трудового кодекса дополняется нормой, согласно которой при проведении забастовок запрещается выдвижение политических требований.

В действующей редакции статьи 388 Трудового кодекса определено, что специальным Законом могут быть установлены ограничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Вышеуказанные нормы Закона вступили в силу 30. 06. 2021 г.

Надежда ГУД.

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