В Лельчицком районе образована комиссия по референдуму в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь, определены 30 участков для голосования. О том, как будет организована работа участков для голосования в районе, рассказала председатель Лельчицкой районной комиссии по референдуму Наталья Шишканова.

— Каким образом будет организована работа участков для голосования?

– Для граждан будут предусмотрены все условия, чтобы они могли спокойно и вдумчиво принять решение. Досрочное голосование начнётся с 22 февраля. Каждый желающий сможет в период с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 посетить свой участок и проголосовать. В основной день голосования, 27 февраля, избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. В этот же день будет осуществляться подсчет голосов.

Созданы условия для лиц с ограниченными возможностями. Для слабовидящих и незрячих граждан предусмотрены трафареты и увеличительные стекла. Если гражданин по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не сможет в день референдума посетить участок для голосования, он вправе письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование на дому.

— Какие будут приняты меры на участках для голосования по обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий при проведении референдума?

— К работе в составе участковой комиссии, а также к наблюдению за проведением референдума будут допускаться лица без признаков респираторной инфекции.

На участках для голосования будет соблюдён принцип социального дистанцирования при расстановке столов и стульев, определения мест для размещения наблюдателей. Предусматривается обязательное проветривание помещений (без прерывания процесса голосования). Участки для голосования, дверные ручки, перила, поверхности в кабинах для голосования и столы будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами. В местах общего доступа будут размещены средства для дезинфекции. Участникам референдума рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания, предъявлять документы в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, использовать собственные авторучки для постановки подписи о получении бюллетеня и его заполнения.

— Как будут голосовать граждане, болеющие COVID-19, и находящиеся на самоизоляции?

— Указанным гражданам необходимо обращаться в участковые комиссии по месту регистрации и сообщать о своем желании голосовать по месту нахождения. Члены комиссии, прибывая к гражданину по месту нахождения, будут в защитной одежде и средствах защиты органов дыхания, зрения и рук. По возможности процедура голосования будет осуществляться без входа в жилое помещение. Голосование граждан, находящихся на госпитализации, будет организовано непосредственно в отделении путем обхода пациентов членами участковой комиссии с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение внутрибольничного распространения COVID-19.

Надежда ГУД.

Фото автора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.