Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине

В Пекине началась официальная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Праздничное шоу и торжественная церемония открытия пройдет на Национальном стадионе китайской столицы, который также называют “Птичьим гнездом”, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Знаменосцами белорусской олимпийской сборной на параде спортсменов будут конькобежцы Анна Нифонтова и Игнат Головатюк. Белорусские атлеты будут сражаться за награды в шести видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, фигурное катание, фристайл. Для белорусов это будут восьмые зимние Игры в суверенной истории. Отдельной командой Беларусь дебютировала на зимней Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере. На предыдущей зимней Олимпиаде, проходившей в 2018 году, в южнокорейском Пхенчхане, белорусы завевали 3 награды (два золота и серебро), заняв 15-е место в медальном зачете, а всего в активе сборной Беларуси на семи зимних Играх 18 медалей – 8 золотых и по 5 серебряных и бронзовых. Лучшим результатом является 8-е место в медальном зачете в Сочи-2014, когда в копилке белорусской сборной было 6 наград – 5 золотых и 1 бронзовая.

По данным организаторов пекинских Игр, в соревнованиях примут участие около 4 тыс. спортсменов из 91 страны. Будет разыграно 109 комплектов олимпийских наград в 15 дисциплинах 7 видов спорта. Закрытие Олимпиады состоится 20 февраля также на Пекинском национальном стадионе, который вмещает 91 тыс. зрителей. В 2008 году здесь же проходили соревнования XXIX летних Олимпийских игр.

Соревнования Олимпиады-2022 пройдут на 25 объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Медали будут разыграны в 7 видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее. Официальный девиз нынешних Игр – “Вместе ради общего будущего”. Талисманом является панда Бин Дуньдунь.-0-

Фото Андрея Покумейко

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