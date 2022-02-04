Василий Марецкий, директор частного торгово-производственного унитарного предприятия «Марецкий В.С.»:

— От работы с молодежью зависит будущее страны. Я считаю, что важно не упустить нынешнее поколение. Наша задача — сделать всё, чтобы юные белорусы знали историю страны, любили и ценили Родину. Мы воспитываем будущее страны. То, что заложим в юных граждан, определит развитие государства на долгие годы. Считаю очень важным дополнение статьи 15 предложением о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Все мы должны серьёзно уделять работе в плане патриотического воспитания подрастающего поколения, которому предстоит строить независимую суверенную Беларусь.

Хочу обратить внимание ещё на один важный пункт — это то, что с территории Беларуси не может идти агрессия по отношению к другим государствам. За исключением, конечно, случаев, когда Беларуси угрожает опасность. Это очень важный момент. Ведь неоднократно пытались обвинить Беларусь в том, что она агрессивна, что она ведет себя как-то не так по отношению к своим соседям. Вот в этой Конституции будет закреплено это правило о невозможности агрессии с территории Беларуси.

Сейчас, когда до референдума осталось меньше месяца, очень важно, чтобы каждый человек понимал – от нас зависит будущее страны, а потому необходимо выполнить свой гражданский долг и выразить своё мнение во время голосования.

Надежда ГУД.

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