В Лельчицком районе наблюдается сезонный рост острых респираторных и коронавирусной инфекций. В связи с этим ЦРБ будет работать в субботу и воскресенье.
По данным заведующего поликлиникой Лельчицкой центральной районной больницы Светланы Зубрей, в учреждении здравоохранения проводится диспансеризация и вакцинация населения, осмотр пациентов для прохождения водительских и медицинских комиссий при трудоустройстве.
— В настоящее время отделения работают в штатном режиме. Без изменений функционируют красные зоны для взрослых и детей с 8.00 до 20.00. Терапевт и педиатр будут работать в выходные дни.
При увеличении роста заболеваемости ОРИ и коронавирусной инфекции, имеются планы экстренного перепрофилирования как стационарного, так и поликлинического отделений.
Вакцинация населения, в том числе и подростков, продолжается. Мобильные бригады ежедневно осуществляют выезды в населённые пункты, учреждения и предприятия района для вакцинации.
Активными темпами осуществляется ревакцинация лельчан. Люди, привившиеся ранее, по истечении положенного времени охотно идут на вакцинацию снова, — рассказала Светлана Ивановна.
Мария БУТЬКО.