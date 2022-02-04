В Лельчицком районе наблюдается сезонный рост острых респираторных и коронавирусной инфекций. В связи с этим ЦРБ будет работать в субботу и воскресенье.

По данным заведующего поликлиникой Лельчицкой центральной районной больницы Светланы Зубрей, в учреждении здравоохранения проводится диспансеризация и вакцинация населения, осмотр пациентов для прохождения водительских и медицинских комиссий при трудоустройстве.

— В настоящее время отделения работают в штатном режиме. Без изменений функционируют красные зоны для взрослых и детей с 8.00 до 20.00. Терапевт и педиатр будут работать в выходные дни.

При увеличении роста заболеваемости ОРИ и коронавирусной инфекции, имеются планы экстренного перепрофилирования как стационарного, так и поликлинического отделений.

Вакцинация населения, в том числе и подростков, продолжается. Мобильные бригады ежедневно осуществляют выезды в населённые пункты, учреждения и предприятия района для вакцинации.

Активными темпами осуществляется ревакцинация лельчан. Люди, привившиеся ранее, по истечении положенного времени охотно идут на вакцинацию снова, — рассказала Светлана Ивановна.

Мария БУТЬКО.

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