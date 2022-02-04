Татьяна Невмержицкая, изготовитель художественных изделий из пластмассы ЧПТУП «Лельгран»:

— Изучив проект изменений и дополнений Основного Закона страны, могу сказать одно: документ написан жизнью людей и для людей. По-моему, конституционная комиссия учла интересы всех категорий граждан.

Считаю, что все корректировки в проекте новой Конституции Республики Беларусь направлены на сохранение суверенитета и территориальной целостности нашей республики, её традиционных ценностей, достижений общества.

Для меня вопрос: «Пойду ли я на референдум?» — риторический. Я однозначно пойду и приму участие в значимом событии для нашего государства.

Мария БУТЬКО.

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