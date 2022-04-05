Автоматизированная система учета вакцинированных против COVID-19 начнет работу в июне. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 апреля 2022 года №202, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Одной из целей постановления является оказание в Беларуси услуг физлицам, перемещающимся по территории Евразийского экономического союза с использованием мобильного приложения “Путешествую без COVID-19”. “Совет Министров постановляет создать и ввести в эксплуатацию с 6 июня 2022 года единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) учета лиц, вакцинированных против COVID-19”, – говорится в тексте документа.

Министерство здравоохранения станет владельцем ЕАИС, а РУП “Национальный центр электронных услуг” будет собственником и оператором системы. Приобретение услуг по предоставлению доступа к ЕАИС осуществляется организациями здравоохранения за счет средств, получаемых от приносящей доходы деятельности.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

БЕЛТА

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