Минсельхозпрод: сев проведен уже на 30% площадей

Сев проведен уже на 30% площадей, сообщил на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

“Основные работы ведутся по южным регионам – Брестская, Гомельская, Гродненская области. Подключились к работе Витебская и Могилевская. В текущем году перед аграриями стоит задача оптимально и в кратчайшие сроки провести весеннюю посевную кампанию”, – рассказал Владимир Гракун. Ранние яровые займут площадь в 644 тыс. га, 98 тыс. га – сахарная свекла, 47 тыс. га – лен, более 1 млн га – кукуруза и 20 тыс. га – картофель.

Замминистра отметил также, что сельхозорганизации обеспечены семенным материалом на 130%. Планируется заготовить 83% от потребности минеральных удобрений, или 130% к уровню 2021 года. Закупаются необходимые объемы средств защиты растений.

Уровень готовности техники – 95%. В посевной будет участвовать около 36 тыс. тракторов, из них 6,7 тыс. энергонасыщенных, 2,5 тыс. комбинированных почвообрабатывающих и 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов, 1,7 тыс. зерновых сеялок.

БЕЛТА

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