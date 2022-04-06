На полях сельхозпредприятий района сейчас активно ведутся работы весеннего сева. Усилия аграриев направлены для того, чтобы выполнить их качественно и в срок. Ведь не зря гласит народная поговорка: что посеешь, то и пожнёшь. Раскачиваться сейчас особо некогда. А планы в этом году немаленькие. Зерновой клин с учётом гречихи — 3 230 гектаров. 9000 гектаров займёт кукуруза и 2 020 гектаров — однолетние травы.

Механизатор ОАО «Новая Нива» Владимир Шукалович занят на поле вблизи населённого пункта Дуброва. На тракторе «Беларус» пашет поле под кукурузу. Площадь немаленькая — 90 гектаров. Механизатор признаётся, что трактор идёт тяжеловато, так как земля влажная. Тяги придают два моста, которые работают одновременно.

В этом году погода как никогда переменчива. На днях светило солнце, вчера на поле ложился тонкой пеленой снег. Но аграрии свою работу знают хорошо. Яровой клин в ОАО «Новая Нива» — один из самых крупных в районе, 400 гектаров. План по нему в хозяйстве уже выполнили. Сейчас на полях ведётся вспашка и вывозится органика под однолетние травы и кукурузу.

В сельхозпредприятиях района прикладывают все усилия, чтобы посевная прошла качественно и в срок.

Как рассказали в управлении сельского хозяйства и продовольствия, полным ходом ведётся подкормка озимых культур. В целом по району подкормлено 53 процента озимых зерновых, 64 — озимого рапса, 100 процентов сурепицы. Продолжаются работы по подкормке многолетних трав, вывозу и внесению органики на поля.

Константин КОВАЛЁВ.

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