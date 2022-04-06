В продолжении проекта вспоминаем знаковые объекты райцентра

1913 год. Деревянный римско-католический костёл. Построен в 1909 году специалистами из Украины, нанятым владельцем имения Лельчицы графом Иосифом Тышкевичем. По воспоминаниям местного жителя Василия Журовича, у костёла, разрушенного в 1942 году, росли большие, высотой до 25 метров, тополя. Эта фотография, самая старая из известных о Лельчицах, опубликована она в издании DJECEZJA MINSKA.

2022 год. Современный католический храм в Лельчицах ― костёл Пресвятого Сердца Христа и Фатимской Божией Матери. Расположен в одном из парков на окраине Лельчиц. Строительство было закончено под руководством священника Збигнева Бояра (польск. Zbigniew Bojar) в 1998 году. Храм был освящён 4 сентября Казимиром Свёнтеком в честь Пресвятого Сердца Иисуса и Фатимской Божией Матери.

Начало 60-х годов 20 столетия. Улица Советская. Строительство второго корпуса СШ №1. Первый располагается правее и уже действует. Находившаяся здесь школа №1 переехала позже в новое здание по улице Ленина, рядом с магазином №6 и детским садиком «Ручеёк». А в этот корпус летом 1971 года переехала средняя общеобразовательная школа №2.

2022 год. На снимке, построенное после первого, второе здание СШ №1 в наше время. Улица Советская обновилась, на ней появились новые помещения. А в бывшем здании СШ №1 сейчас располагается Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лельчицкого района».

1969 год. Кинотеатр «Партизан», названный в честь того, что Лельчицкая земля некогда была местом партизанского движения. У молодёжи и взрослого населения после строительства, кинотеатр стал сразу излюбленным местом посещения. Сюда шли за эмоциями. Все места в зале были заняты.

2022 год. Лельчане могут смотреть фильмы в том же зале и в том же здании, что и раньше. В «Партизане» многое сохранилось с тех времён, что напоминает о той замечательной эпохе. Расширился функционал кинотеатра. В нём сделали ремонт и начали оказывать дополнительные услуги. Теперь кинотеатр стал развлекательным центром для молодёжи.

Константин КОВАЛЁВ. Фото автора и из архивных источников

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