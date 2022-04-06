Сегодня любой человек скажет, что сажать лес – большая радость и польза одновременно. Неспроста облака, которые с самого утра нахмурились над лесом, решили повременить с дождем, когда увидели трудовую бригаду Лельчицкого РОЧС, которая пришла к заранее подготовленному для посадки леса участку. Все работали ответственно, бережно сажали молодые деревья, с уверенностью: правильно посадишь – получишь хороший результат. Полезная работа на свежем воздухе подарила позитивные эмоции и возможность собственноручно сделать хорошее дело.

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