За сутки в Беларусь прибыли 1043 гражданина Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

“С 6:00 5 апреля по 6:00 6 апреля в нашу страну через украинско-белорусскую границу прибыли 783 гражданина Украины. Транзитом через Польшу проследовали 237 человек. Еще 22 гражданина Украины прошли в Беларусь через Литву и 1 – через Латвию. Белорусская сторона продолжает оказывать необходимую помощь гражданам, прибывающим с украинской территории”, – говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете напомнили, что с 3 апреля иностранцам, которые прибывают в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда в нашу страну не нужен ПЦР-тест. Кроме того, иностранным гражданам, следующим из Украины к месту постоянного проживания, разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси до 15 апреля включительно.

Также в деревне Поддобрянка и вблизи пункта пропуска “Новая Гута” гомельским УП “Фармация” открыты передвижные пункты реализации медицинских препаратов для граждан Украины. Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

БЕЛТА

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