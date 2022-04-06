Команда учащихся Лельчицкого государственного профессионального лицея приняла участие в турнире памяти Юрия Шутова, проходившем в Светлогорске, и заняла второе призовое место.

Вот уже в 18-й раз город Светлогорск принимал юных поклонников мини-футбола на традиционном турнире памяти Юрия Шутова — офицера милиции, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей. Участниками соревнования стали подростки в возрасте от 14 до 16 лет, состоящие на профилактических видах учёта. У ребят есть огромное желание исправить свои ошибки, и для решения этой задачи они выбрали благородный и проверенный способ — спорт.

Турнир, ставший уже ежегодным, в этом году собрал 25 команд-участниц из всех районов Гомельской области, в числе которых была и команда из нашего района.

Перед началом соревнований ребята посетили мемориальный комплекс «Ола», почтили память безвинных жертв Великой Отечественной войны и возложили цветы. После состоялось торжественное открытие мероприятия в ДЮСШ-2.

Сам же турнир проходил сразу на трёх спортивных площадках Светлогорска: в спорткомплексе ДЮСШ-2 и спортивных залах средних школ №№ 11 и 12.

В результате упорной борьбы были определены победители и призёры турнира, а также лучшие игроки соревнования.

По итогу всех матчей лучшим защитником признан Владислав Колесник из Лельчицкого района, лучшим вратарём — Алексей Кожедуб из Ельского района, лучшим бомбардиром — Илья Кравченко из Лоевского района, лучшим нападающим — Даниил Кислицкий из Наровли.

Лельчицкая команда юных спортсменов заслуженно стала серебряным призёром соревнований, уступив лишь ребятам из Ельского района. Бронзу соревнования получили футболисты из Наровлянского района.

Поздравляем наших парней с заслуженной наградой и желаем им покорения новых вершин спорта.

Мария БУТЬКО.

Фото предоставлено участниками турнира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.